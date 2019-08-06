Владимиру Бортко вынесено предупреждение из-за нарушений авторских прав в агитационной газете

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия вынесла предупреждение кандидату в губернаторы города от КПРФ Владимиру Бортко. По мнению четырех жалобщиков, он нарушил авторские права в своей агитационной газете.

Заявители обратили внимание на используемое в агитационном материале господина Бортко стихотворение Редъярда Киплинга «Если» в переводе Самуила Маршака. Оно напечатано без разрешения правообладателей. Кроме того, фотография Петропавловской крепости, использованная кандидатом в губернаторы, сделанная фотографом Андреем Дрошиным, напечатана без его согласия.

За вынесение Владимиру Бортко предупреждения проголосовало большинство членов ГИК. Против был только представитель КПРФ Николай Левшин, а член комиссии от «Яблока» Ольга Покровская воздержалась.

Олег Дилимбетов