На Тамани обнаружены фрагменты древнего христианского храма

Остатки одного из первых в древнем Боспорском царстве христианского храма, который располагался на Тамани, были обнаружены Фанагорийской археологической экспедицией, сообщил фонд «Вольное Дело». Кроме того, археологи обнаружили в некрополе несколько захоронений знатных горожан и воинов.

Во время раскопок археологи нашли элементы оборудования древнего христианского храма — фрагменты крупной мраморной столешницы и мраморной купели. Артефакты датируются V-VI вв. Столешница могла использоваться в качестве алтаря, стола для подношений, а также во время литургических и поминальных трапез. В мире есть всего три похожих артефакта, найденных в Афинах и Риме.

В нынешнем сезоне также была сделана еще одна необычная находка: в саркофаге покоилась женщина, прижимающая к себе младенца. Архитектура погребального сооружения и богатые украшения кипарисового саркофага говорят о высоком социальном положении погребенных. Женщина была одета в наряд, скрепленный на плече брошью с цветной эмалью. Мать и ребенок могли стать жертвами одного из многочисленных столкновений с племенами, нападавшими на города Боспора во II веке нашей эры. В пользу этой версии говорит расположение захоронения в окружении воинских могил, отмечают специалисты.

Анна Перова, Краснодар