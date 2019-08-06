Выставка кукольных миниатюр известной сибирячки

Работы Ирины Верхградской еще никого не оставили равнодушными. Миниатюрные фигурки ростом от 4 до 18 см отражают жизнь и быт людей разных профессий. Огромную известность и признание публики принесла мастерице серия «Дорогие мои старики», которая отражает зачастую одинокую жизнь пожилых людей. Каждая сценка — словно кадр из жизни, в ее работах продумано все: костюм, образ и дело, которым заняты герои. За плечами Ирины Верхградской множество выставок в музеях Томска, Омска, Новосибирска, Алматы, Усть-Каменогорска. Многие зрители пишут, что при просмотре нестерпимо щемит где-то в груди, а на глаза наворачиваются слезы.

Смотрим работы до 15 августа на выставке «Маленький мир Ирины Верхградской». В арт-гостиной Дома ученых, часы работы: с 11:00 до 20:00

Цена билета: 100 руб.

Фото: организаторы события