Воронежское юрлицо американской Kellogg`s получило прибыль впервые за пять лет

Зарегистрированное в Воронеже ООО «Келлогг Рус» (входит в американскую Kellogg`s Company, один из крупнейших производителей готовых завтраков в мире) впервые за пять лет сработало с чистой прибылью — она составила 213,65 млн руб. против 636,7 млн руб. убытка годом ранее. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года воронежский производитель продукции «Любятово» увеличил выручку с 8,9 до 10,5 млрд руб. Увеличилась и себестоимость продаж компании — с 5,5 млрд руб. в 2017-м до 6,7 млрд руб. по итогам 2018 года.

Значительно сократились проценты к уплате — с 865,2 до 255,6 млн руб. При этом прочие доходы выросли почти вдвое: с 188 до 320,4 млн руб.

Напомним, в 2008 году Kellogg`s Company выкупила воронежскую компанию United Bakers, крупнейшего отечественного производителя крекеров. Сейчас американская компания имеет три завода в России — в Воронеже, Пскове и Вязьме, которые производят печенье, крекеры и хлопья под брендом «Любятово», а также представительство в Киеве. Мощность воронежской площадки, по данным на конец 2016 года, составляем 47 тыс. т продукции в год. Гендиректор — Левассеур Эммануэль Патрик Николас.

Мария Старикова