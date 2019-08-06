Музыкант из Техаса в «Бродячей Собаке»

Знакомо ли вам имя Quentin Moore (Квентин Мур)? А тот факт, что он музыкант из Техаса? Если нет, не отчаивайтесь, ведь познакомиться никогда не поздно.

Итак, Квентин Мур — обаятельный американский парень, который сочетает в своей музыке элементы соула, ритм энд блюза и фанка. Исполняет он как авторские песни, так и известные хиты мировой музыки. Отличает артиста не только бешеная энергия, но и отношение к своей профессии. Квентин Мур достаточно смел и искренен, а его исполнение трогает зрителей до глубины души. Отсюда — любовь и признание огромного числа поклонников во всем мире.

Подпеваем мировым хитам 21 августа, начало: 20:00

Цена билета: 1000 руб.

Фото: с официального сайта www.sobaka.su