Музыкальный фестиваль «Очевидность» в Нарымском сквере

Почему такое название? Немного предыстории: 2 года подряд команда энтузиастов вводила в заблуждение целый город, устраивая тайные концерты в разных точках городской карты, не называя места и артистов. Да-да, именно так! Только избранные (через соцсети) получали секретную информацию. Сейчас все изменилось. Больше никаких секретов — отсюда и название «Очевидность». Что в программе? Музыкальные и тату-мастер-классы, своп с обменом одеждой, аксессуарами и книгами, розыгрыши от партнеров и многое другое.

Вливаемся в яркий и необычный формат 18 августа с 14:00 до 22:00

Фото: организаторы события