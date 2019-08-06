Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых сообщила о разводе

Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина сообщила, что подает на развод. Свое решение госпожа Белых объяснила участившимися угрозами в ее адрес, которые она связывает со своей правозащитной деятельностью.

«В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег из White News и Dolgi.ru, мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении»,— написала Екатерина Белых в Telegram.

Напомним, в феврале 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении в 2014-2016 годах взяток на €400 тыс. от владельца «Лесохозяйственной управляющей компании “Кировлес”» и «Нововятского лыжного комбината» Юрия Судгаймера за покровительство в бизнесе. Брак с Екатериной Рейферт Никита Белых заключил в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2017 года.

Владимир Зубарев