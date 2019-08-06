На улице Салова горит здание кондитерской фабрики «Десерт Фентези», эвакуировано 40 человек

Во второй половине дня вторника, 6 августа, крупный пожар произошел на кондитерской фабрике «Десерт Фентези» во Фрунзенском районе Петербурге. Информация о возгорании по адресу: улица Салова, д.57, корп.4 поступила на пульт дежурного «01» в 17:05, сообщили в региональном упралении МЧС.

По предварительной информации, огонь охватил двухэтажное производственное здание. Что конкретно горит и площадь пожара в настоящий момент уточняется. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный ранг №1БИС. В его ликвидации задействовано 32 спасателя и восемь единиц техники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

По данным telegram-канала «Аварийный Петербург», из горящего цеха эвакуировано 40 человек.