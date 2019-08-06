Фотовыставка «Негород» от автора из Красноярска

Фото: Пресс-служба Новосибирского Краеведческого музея

Александр Кустов порадует жителей Сибири коллекцией черно-белых фотографий, сделанных в родном селе Красноярского края.

Чем уникальна фотовыставка? Герои снимков — обычные люди, живущие не в городе, как вы уже могли догадаться, а в российской глубинке. Период фотоснимков длиной в 40 лет — с 1973 по 2013 годы. Чем отличаются герои фотографий от городских? Какие хобби у них были в 80-х, 90-х, а какие в начале XXI века? Главная особенность снимков: неважно, дети там или взрослые — каждого из героев автор успел полюбить, должны почувствовать эту любовь и сами зрители.

Изучаем российскую глубинку до 25 августа в Краеведческом музее.

График работы Краеведческого музея: среда, пятница — с 10:00 до 18:00; четверг — с 12:00 до 20:00; суббота, воскресенье — с 11:00 до 19:00.

Цена билета: 150 руб., 100 руб. для школьников, студентов, пенсионеров.