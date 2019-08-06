В Ростове адвоката будут судить за покушение на мошенничество

Уголовное дело адвоката филиала №3 по Первомайскому району Ростова Ростовской областной коллегии адвокатов, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в апреле этого года адвокат убедил мать своего клиента, обвиняемого в умышленном убийстве, что сможет решить вопрос о переквалификации действий ее сына на менее тяжкую статью и изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. За это он попросил у женщины 700 тыс. руб. Подсудимый солгал матери клиента, что деньги он передаст сотруднику следственного управления в качестве взятки. При получении денег адвоката задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

Дарья Голякова