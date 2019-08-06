Ставропольца осудили на шесть лет за покушение на теракт в учебном заведении

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Максима Панченко к шести годам колонии строгого режима за покушение на совершение теракта (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что подсудимый разделял идеологию запрещенной международной террористической организации «Имарат Кавказ». В апреле прошлого года злоумышленник запланировал теракт в образовательном учреждении Ставрополя. Для осуществления замысла он приобрел инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств и компоненты к ним. Затем Панченко изготовил два зажигательных устройства у себя в квартире. Теракт удалось предотвратить правоохранителям, которые задержали злоумышленника.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дарья Голякова