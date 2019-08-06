«Нулевые» чтения бюджета Петербурга состоятся в августе

В конце августа в петербургском Закосбрании пройдут «нулевые» чтения городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.

По словам спикера парламента Петербурга Вячеслава Макарова, в этом году в ЗакСе запланировано проведение 43 рабочих совещаний, в ходе которых будет произведен анализ новых проектов и качество выполнения предыдущих. Господин Макаров добавил, что «каждая копейка из городской казны должна отработать на 100%».

В ходе «нулевых» чтений члены бюджетно-финансового комитета ЗакСа встретятся с представителями финансово-экономического блока городской администрации, руководителями профильных комитетов.