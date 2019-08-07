Не их персональное дело

Экологическая вахта по Северному Кавказу готовит апелляционную жалобу в краевой суд на решение нижестоящей инстанции — Приморско-Ахтарский районный суд отклонил иск организации к администрации района «об оспаривании бездействия органа местного самоуправления». Речь идет о договоре аренды участка в пойме реки Кирпили, который представители эковахты запросили в администрации, но получили отказ. Суд встал на сторону чиновников, усмотрев в требовании активистов нарушение закона о персональных данных. Экологи не согласны с решением суда и поясняют, что отказ администрации предоставлять документы ставит под вопрос возможность вести природоохранную деятельность. На отказы органов самоуправления предоставлять информацию жалуются также журналисты, представители партий и общественных организаций.

Эковахта готовит апелляционную жалобу на решение Приморско-Ахтарского районного суда в вышестоящую инстанцию. Райсуд отказал экологам в иске к администрации района, сочтя, что отказ чиновников предоставить договор аренды и информацию по земельному участку в пойме реки Кирпили возле станицы Степной, где, по мнению экологов, причиняется ущерб окружающей среде, не нарушает права общественной организации на получение экологической информации. Об этом говорится на сайте организации.

В конце мая Экологическая вахта по Северному Кавказу подала исковое заявление к администрации Приморско-Ахтарского района с требованием признать незаконным отказ чиновников предоставить по запросу копию договора аренды участка возле станицы Степной, а также сведения о том, какая на самом деле хозяйственная деятельность там ведется. «Этот участок поставлен на кадастр как земли сельхозназначения, однако никакую сельскохозяйственную деятельность там вести невозможно, поскольку это болотистая местность и растут одни камыши, а главное — это природоохранная зона, все водные объекты являются федеральной собственностью, муниципалитет же раздает эту собственность коммерческим организациям»,— пояснил представитель эковахты Дмитрий Шевченко. По его словам, представители эковахты запросили в администрации договор аренды, чтобы провести расследование, кем и с какой целью арендован участок. «Вместо запрашиваемых документов мы получили письмо с отказом за подписью главы района Максима Бондаренко. Господин Бондаренко счел, что в договоре аренды содержатся некие "персональные данные", не подлежащие разглашению»,— рассказал “Ъ-Кубань” Дмитрий Шевченко.

Экологи подали иск в районный суд, однако судья, обосновывая отказ в удовлетворении требований эковахты, также указал на то, что запрашиваемая истцом копия договора аренды (точнее, допсоглашение), содержит персональные данные о руководителе арендатора, а значит является информацией, не подлежащей раскрытию третьим лицам, и относится к информации ограниченного доступа. Также суд пояснил, что гражданско-правовые договоры, которые заключают органы местного самоуправления, не являются «информацией о деятельности органов власти», а истец не обосновал, каким образом нарушены его права. Кроме того, в определении суда говорится, что в договоре аренды на земельный участок информация, имеющая значение для охраны окружающей среды, отсутствует.

«Для нас принципиально отстоять право на доступ к информации о деятельности органов власти, когда такая деятельность затрагивает вопросы охраны окружающей среды»,— сказал Дмитрий Шевченко.

По его словам, отказ предоставить документы мешает экологам провести полноценное расследование и в целом затрудняет работу природоохранной организации.

По словам юриста Руслана Шеметова, согласно п. 4 ст. 19 № 8-ФЗ, если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, государственный орган или орган местного самоуправления обязан предоставить запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа. «Проще говоря, орган местного самоуправления не имел права предоставлять паспортные данные арендатора, но остальную информацию предоставить должен был, например название компании, юридический адрес и т. п. Однако в определении суд ссылается и на другие аспекты дела, надо полагать, вышестоящая инстанция разберется»,— сказал юрист.

«Такая проблема существует, и она есть не только у представителей общественных организаций и оппозиции»,— говорит секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы пятого и шестого созывов Сергей Обухов. «С ней сталкиваются и представители СМИ, и депутаты. Например, я несколько лет не могу получить у одного ведомства ответ на депутатский запрос. Есть тенденция к ужесточению закона о предоставлении информации и да, бывают отказы, уже закрепленные решениями судов»,— подтвердил “Ъ-Кубань” господин Обухов.

Елена Рыжкова