Московский торговый дом требует признать банкротом БПО «Прогресс»

Арбитражный суд Башкирии назначил на 2 сентября рассмотрение заявления московского ООО «Торговый дом Промпрокат» о признании несостоятельным АО «Башкирское производственное объединение Прогресс» (БПО, входит в концерн «Автоматика» «Ростеха»). Требование к ответчику истец оценивает в 1,96 млн руб.

В августе 2018 года ТД «Промпрокат» взыскал в арбитражном суде Башкирии с «Прогресса» 1,96 млн руб. основного долга, 179 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами: БПО не оплатило поставленный в 2017 году товар, характеристики которого в материалах дела не уточняются.

Кредиторы регулярно подают на банкротство БПО со второй половины 2017 года. Большая часть заявлений в результате отзывается после погашения задолженности. По данным kartoteka.ru. с начала года в отношении БПО были возбуждены исполнительные производства на 3,6 млн руб., в прошлом — более чем на 90 млн руб.

БПО «Прогресс» занимается разработкой, производством, ремонтом, испытаниями радиоэлектронной техники, техники связи и аппаратных полевых узлов специального и гражданского назначения. Уставный капитал — 971,56 млн руб. Основными заказчиками являются Минобороны, МВД и ФСБ России. Стоимость чистых активов на 1 января 2018 года оценивалась в 890 млн руб.

Ирина Самойлова