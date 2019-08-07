Колонии №13 вернули долги

Кассационная инстанция подтвердила законность исключения из конкурсной массы государственного унитарного предприятия (ГУП), созданного для хозяйственной деятельности нижнетагильской колонии №13, нескольких зданий пенитенциарного учреждения. ГУП семь лет назад было признано банкротом, часть зданий колонии успело приобрести ООО «Нижнетагильский лесхоз» за 3,8 млн руб. Эксперты указывают, что закон о банкротстве не содержит специальных норм, регулирующих банкротство предприятий уголовно-исполнительной системы.



Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность исключения из конкурсной массы нескольких объектов недвижимости нижнетагильского ГУП учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области спустя семь лет после признания предприятия банкротом. Ранее аналогичное решение вынесли Свердловский арбитражный суд и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В апреле 2012 года суд признал ГУП банкротом и ввел процедуру конкурсного производства, выставив на продажу три ангара, четыре склада, шесть цехов, участок цветного литья и здание гаража для пожарных автомобилей. В 2016–2017 годы здания ангара, пилорамы и автогаража на 25 машин успело приобрести с конкурсных торгов ООО «Нижнетагильский лесхоз» за 3,8 млн руб.

В 2018 году ГУФСИН по Свердловской области (было реорганизовано из ГУИН) и колония №13, которым принадлежит земельный участок со спорными зданиями, потребовали в суде исключить эти объекты из конкурсной массы банкрота. Первоначально суды первой и апелляционной инстанций иск отклонили, но кассация предложила нижестоящим судам рассмотреть дело заново.

При новом рассмотрении суды решили исключить недвижимость банкрота из конкурсной массы. Суд обязал должника вернуть лесхозу 3,8 млн руб., но покупатель зданий с этим решением не согласился. «Должник не является учреждением ФСИН, а равно и стратегическим предприятием, а спорное имущество — изъятым из оборота, в связи с чем закон допускает его нахождение в частной собственности»,— утверждали представители лесхоза. В 2017 году лесхоз обратился в арбитражный суд с требованием устранить препятствия в пользовании приобретенным имуществом со стороны колонии. Однако первая, апелляционная и кассационная инстанции в требованиях лесхозу отказали. Связаться с предприятием на момент подготовки публикации не удалось — телефон не отвечал.

По словам начальника пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, ГУПы раньше создавались при колониях и помогали заниматься хозяйственной деятельностью. «Потом законодательство изменилось, и ГУПы ликвидировались. Этот ГУП обанкротился, а арбитражные управляющие додумались продать два объекта, которые были на охраняемой территории колонии»,— рассказал он, уточнив, что вести деятельность в этих зданиях сторонним организациям нельзя.

По мнению судов, поскольку здания банкрота находятся на участке колонии №13, то они используются для выполнения задач уголовно-исполнительной системы со всеми сопутствующими ограничениями. И их продажа «создает условия появления посторонних лиц на режимной территории, что исключает возможность обеспечения правопорядка и законности на территории спецназначения», указал суд.

Колония №13 расположена в Нижнем Тагиле. В ней отбывают наказания бывшие сотрудники правоохранительных органов. Лимит наполнения — более 1,9 тыс. человек. На территории учреждения действуют мебельное и металлообрабатывающее производство, а также производство утеплителя.

Партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Александр Стешенцев пояснил, что закон о банкротстве не содержит специальных норм, регулирующих банкротство предприятий уголовно-исполнительной системы, но запрещает включать в конкурсную массу должника изъятое из оборота имущество. Земельный кодекс относит к таким объектам участки, закрепленные за учреждениями и органами ФСИН. «Конкурсному управляющему следовало убедиться, что имущество, включенное в конкурсную массу, не изъято из оборота, уведомить собственника спорного имущества и предложить принять это имущество или закрепить за иными лицами, и только после этого приступать к его реализации на торгах»,— отметил Александр Стешенцев. Что касается лесхоза и возврата потраченных на приобретение зданий денег, то не исключена возможность привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Но сил, времени и денег придется для этого потратить немало, подытожил юрист.

Анна Лапина, Алексей Охлопков