Мэрия предлагает ввести скидки на проезд для владельцев нельготных проездных

Городской департамент дорог и транспорта представил в пермскую городскую думу пакет документов, касающихся нового тарифного меню. Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект меню представляет комплекс тарифных планов, из которых пассажиры смогут выбрать оптимальный. Одним из нововведений станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров. Предполагается, что она будет как на определенное количество поездок, так и в виде проездного с разным периодом действия: от суток до года. По мнению авторов проекта, такой тариф выгоден для тех, кто часто пользуется услугами общественного транспорта. Размер скидки будет дифференцироваться в зависимости от длительности периода использования проездного: от 25% при приобретении документа на месяц до 40% при покупке на год. Таким образом, при использовании месячного проездного стоимость одной поездки составит 21 руб., а при покупке проездного документа на год одна поездка будет обходиться в 17 руб. Как сообщается в пресс-релизе, наличная оплата также сохранится, однако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата по безналу. Разработчики тарифного меню отмечают, что сейчас стоимость разового билета за наличные может составить 28 руб., за безналичный — 24 руб. Сохранятся и все виды льготных проездных документов: для школьников, студентов, пенсионеров. Также в части льготных проездных планируется нововведение: минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, а для школьников и студентов будут предусмотрены безлимитные проездные билеты.

Напомним, в июле городские власти представили депутатам гордумы проект тарифного меню, в котором предельный размер платы за проезд составлял 28 руб. (сегодня — 20 руб.). Депутаты его отклонили, предложив представить им расчеты.

«На основании предварительных обсуждений с депутатами был составлен пакет документов, который сегодня внесли на рассмотрение думы. Новое тарифное меню является объемным документом, который требует тщательного анализа. В нем впервые для нашего города предлагается внедрить комплекс тарифных планов, которые будут удобны для разных категорий пассажиров»,— отметил начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин.