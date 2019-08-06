07 августа, среда
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Более 1,4 тысячи жителей Удмуртии остались без электричества из-за непогоды

Из-за сильного ветра без электроснабжения остались более 1,4 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Удмуртэнерго». В восстановительных работах участвуют 48 бригад, 168 человек и 54 единицы техники.

«Неблагоприятные погодные условия — порывы ветра до 20 м/с, сильный дождь — вызвали локальные отключения электроэнергии на территории Удмуртии. Наиболее пострадали от воздействия стихии Завьяловский, Можгинский, Малопургинский, Каракулинский и Воткинский районы»,— говорится в сообщении пресс-службы.

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