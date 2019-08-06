Директора ООО «Югзерноторг» приговорили к реальному сроку за уклонение от НДС на 29 млн рублей

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил директора ООО «Югзерноторг» Анастасию Маршалкину к 2,5 годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Суд установил, что директор компании «Югзерноторг» умышленно не выплатила в бюджет РФ более 29 млн руб. налога на добавленную стоимость.

В колонию осужденная отправится, когда ее детям исполнится 14 лет. Кроме того, госпожу Маршалкину обязали полностью погасить образовавшуюся задолженность.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Югзерноторг» зарегистрировали Минеральных Водах в апреле 2015 года для оптовой торговли зерном, необработанным табаком и кормами для сельхозживотных. Выручка компании за 2017 год составила 489 млн руб. Сейчас фирма находится в процессе реорганизации.

Дарья Голякова