Прокуратура Швейцарии обвинила четырех футбольных функционеров в коррупции

Швейцарская прокуратура предъявила обвинения четырем футбольным функционерам в том, что они намеренно ввели в заблуждение представителей оргкомитета ЧМ-2006 о цели платежа в размере около €6,7 млн. Как полагало следствие, деньги пошли на то, чтобы Германия стала хозяйкой чемпионата, сообщается на сайте ведомства.

Обвинения предъявлены экс-президенту Немецкого футбольного союза (DFB) Тео Цванцигеру, бывшему генеральному секретарю организации Хорсту Рудольфу Шмидту, исполнительному вице-президенту оргкомитета чемпионата мира 2006 года в Германии Вольфгангу Нирсбаху и бывшему генеральному секретарю FIFA Урсу Линси.

В 2016 году издание Der Spiegel сообщало, что Германия подкупила четырех функционеров в исполкоме FIFA для получения права проведения чемпионата мира по футболу 2006 года. По данным издания, конкурсная комиссия в ФРГ создала специальный тайный фонд для подкупа сотрудников FIFA. После чего комитет по этике FIFA открыл дело в отношении главы оргкомитета ЧМ-2006 Франца Беккенбауэра, а также пяти бывших функционеров Немецкого футбольного союза (DFB).

Подробнее о скандале читайте в материале “Ъ” «Франц Беккенбауэр попал под следствие».