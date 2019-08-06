Назначен новый начальник Ростовской таможни

На должность начальника Ростовской таможни приказом ФТС с 6 августа 2019 года назначен полковник таможенной службы Гуков Алексей Иванович, сообщили в ведомстве.

Алексей Гуков родился в 1972 году в Куйбышеве (ныне Самара), имеет высшее образование, женат, воспитывает дочь. В таможенных органах – с 1996 года. До назначения в Ростовскую таможню занимал должность начальника службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления. Поощрялся благодарностью и почетными грамотами ФТС России, награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Дмитрий Бибиков», «За службу в таможенных органах» I, II и III степени, «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

Сергей Иванов