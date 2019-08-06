Претендентов на пост главы минкульта Самарской области примут на работу в правительстве

Из 17 участников конкурса на пост министра культуры Самарской области, которых выбрала комиссия, пятеро пополнят кадровый резерв регионального правительства. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора со ссылкой на вице-председателя Александра Фетисова.

Также идеи по развитию культуры, которые озвучили на собеседовании соискатели, учтет новый глава министерства. Дата его назначения, а также будет ли проводиться новый конкурс на соответствующий пост, не сообщается.

Главу регионального минкульта пытаются выбрать с апреля. Конкурс на соответствующий пост ранее продлялся в связи с тем, что подходящего кандидата найти не удалось. Ранее губернатор Дмитрий Азаров сообщил о планах поменять министра. Однако никого из кандидатов, участвовавших в конкурсе, комиссия в итоге на соответствующий пост не рекомендовала.

Георгий Портнов