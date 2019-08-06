Одна операция спасла две жизни

Врачи онкологического урологического отделения Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета удалили обширную злокачественную опухоль почки у беременной женщины тогда, когда другие специалисты предлагали прерывание беременности.

У пациентки 39 лет на 16-й неделе беременности при плановом обследовании во время УЗИ было обнаружено новообразование левой почки. По результатам МРТ органов брюшной полости было диагностировано образование размером 17 см. Женщине было предложено прерывание беременности с последующим удалением опухоли.

В поиске иного варианта разрешения ситуации пациентка обратилась в Институт урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета. Учитывая размеры опухоли и сохраненную функцию другой почки, специалисты онкологического урологического отделения приняли решение выполнить нефрэктомию (удаление пораженной почки) без прерывания беременности. Уникальная операция была проведена совместно с врачами Клиники акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева Сеченовского университета. Несмотря на то что риск потерять плод оставался, специалистам удалось успешно провести операцию и сохранить жизнь женщины и ее ребенка.

«Удаление злокачественной опухоли такого размера с сохранением беременности — редкий случай в российской врачебной практике. Откладывать операцию мы не могли, тогда под угрозу встала бы жизнь не только ребенка, но и самой пациентки. Мы предложили оптимальный вариант и успешно его реализовали»,— отмечает заведующий онкологическим урологическим отделением профессор Евгений Шпоть.

Послеоперационный период протекал без осложнений, как и беременность. Уже через неделю после хирургического вмешательства пациентка была выписана домой.

Женщина уже родила здоровую девочку весом 3896 г и ростом 55 см.

По материалам Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова