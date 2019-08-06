Команда Марины Ларенковой стала лучшей на шестой регате серии «Коммерсантъ» Команда Марины Ларенковой заняла безоговорочное первое место на очередной, шестой в этом году, регате «Коммерсантъ».

Команда «Мегафон» со шкипером Дарьей Боровковой стала второй, третье место у сборного экипажа под управлением Дмитрия Орлова.

Целью проекта является популяризация парусного спорта: в регатах может принять участие любой желающий. Шестая в этом году регата серии «Коммерсантъ» состоялась 1 августа. Пасмурный и прохладный питерский день не смог испортить настроение участникам, гонки прошли в приятной атмосфере, при этом соперники проявили себя настоящими джентльменами: серьезных нарушений правил на воде зафиксировано не было.

Ветер также поспособствовал интересным гонкам: легкий и заходистый вечерний бриз силой до 10 узлов на порывах заставил гонщиков поломать голову. Команда Марины Ларенковый показала завидную стабильность, финишировав первой в трех из четырех гонок дня. На втором месте завершили состязания представители команды «Мегафон» (места в гонках 1–3–3–2), третье место занял сборный экипаж под руководством Дмитрия Орлова, уступивший «серебро» лишь по дополнительному показателю — результату в последней гонке дня (места в гонках — 2–2–2–3).

Победитель регаты Марина Ларенкова получила возможность поучаствовать в регате в качестве рулевого благодаря коллегам — они сделали ей оригинальный подарок на день рождения.

Марина Ларенкова сказала: «Большое спасибо моему коллективу за такой прекрасный подарок! Я получила огромное удовольствие от гонок — было не так много ветра, поэтому от тактики зависело очень многое, и мы не сплоховали. И, конечно, спасибо моей команде — без вас ничего бы не вышло!»

Итоговое распределение мест:

Первое место — команда Марины Ларенковой

Марина Ларенкова (шкипер)

Михаил Кулакова

Ольга Сидоровская

Елена Радионова

Второе место — команда «Мегафон»

Дарья Боровкова (шкипер)

Алексей Утенышев

Алексей Титов

Равиль Сафулин

Фарида Даянова

Алексей Блинов

Третье место — команда Дмитрия Орлова

Дмитрий Орлов (шкипер)

Александр Смирнов

Андрей Черкасов

Александр Потаев

Регаты проходят в яхт-клубе каждый четверг. Следующая регата состоится 8 августа, ждем всех желающих в Яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая, 19А), начало, как обычно в 19:00! Ваши за-явки на участие оставляйте по телефону +7 (812) 324-22-55 или отправляйте на почту kommersant@yacht-club-spb.ru.

Регата «Коммерсантъ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.

Опыт хождения под парусом не требуется, ведь на каждой лодке присутствует инструктор, который рассказывает об особенностях управления новичкам, учит основам морского дела и помогает управлять парусной яхтой.

Организаторами традиционно выступают Яхт-клуб Санкт-Петербурга и ИД «Коммерсантъ», генеральный партнер — «Мегафон», технический партнер — компания «М-Марин».