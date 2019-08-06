В Ставрополе хулиган отправится в колонию строгого режима за погром в гостиничном номере

Ранее судимого мужчину приговорили к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима за умышленное повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Промышленного района Ставрополя.

Суд установил, что подсудимый находился в номере одной из гостиниц в Ставрополе на пр. Кулакова с 22:00 30 ноября 2018 года до 10:00 1 декабря 2018 года. В этот отрезок времени мужчина разгромил номер из хулиганских побуждений. Он повредил письменный стол, карниз для штор, шторы и занавески, матрацы, постельное белье, прикроватные тумбы, шкафы и мягкую мебель, проводной телефон и иные предметы обстановки. Затем злоумышленник стал выбрасывать поврежденные предметы окно. Кроме того, подсудимый сорвал отопительную батарею и залил горячей водой номер и банкетный зал гостиницы.

«Как пояснил подсудимый, имущество гостиницы он повредил, поскольку проснулся без настроения и стал беспричинно все ломать», - сказано в сообщении.

Таким образом, хулиган причинил ущерб владельцу гостиницы в размере 145,2 тыс. руб. Эту сумму хулиган возместил предпринимателю в суде.

Дарья Голякова