«Ростелеком» подал иск к Минкомсвязи на более чем 300 млн рублей

«Ростелеком» просит взыскать с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) 314,3 млн руб., следует из карточки дела в реестре арбитражных дел.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы, его причины и суть не указаны. Третьими лицами по делу выступают МВД, МИД, Минтранс, Минобороны, ФСБ и Росморречфлот.

Ранее суд встал на сторону «Ростелекома» в споре с Минкомсвязью по поводу выплаты 464 млн руб. за обслуживание государственной системы миграционного учета и оформления паспортов. В течение всего 2017 года «Ростелеком» без госконтракта продолжал оказывать услуги связи, увеличивая их объем, на основании писем Минкомсвязи и обращений других ведомств. Суд решил, что «Ростелеком» был не вправе отказать заказчику, и удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Паспорта включили в чек».