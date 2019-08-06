Двое жителей Кавказа осуждены за попытку подрыва банкомата

Индустриальный районный суд вынес приговор двум гражданам 1985 и 1992 годов рождения, признав их виновными в покушении на кражу в особо крупном размере и покушении на незаконное изготовление взрывных устройств. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в ходе расследования дела было установлено, что один из злоумышленников убедил знакомого совершить кражу денег из сейфовых частей банкомата. По данным "Ъ-Прикамье", речь идет об Аскере Шебзухове и Гусене Багандове.

В ночное время мужчины прибыли к отделению кредитной организации по улице Мира. Скрыв лица масками и взяв с собой приготовленные материалы для изготовления на месте самодельного взрывного устройства, злоумышленники прошли к двум банкоматам.

Один из них, согласно распределенной роли, следил за окружающей обстановкой, второй с помощью монтировки взломал наружную конструкцию банкомата. Через образовавшийся проем он вставил внутрь сейфовых частей трубки и запустил через них взрывоопасный газ.

В это время действия злоумышленников по камерам видеонаблюдения были замечены специалистами охраны, которые включили в павильоне громкое звуковое оповещение. Несмотря на это, гражданин продолжил подачу газа и подсоединил провода к электрошокерам, желая произвести разрушение сейфа.

Однако взрыв не произошел по независящим от взломщиков причинам. Осознавая, что скоро на место происшествия прибудут сотрудники полиции, граждане поспешили скрыться.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка и УФСБ по Пермскому краю установили личности злоумышленников и задержали их. Установлено, один из них прибыл в Пермь из Кабардино-Балкарии, его подельник — из Республики Дагестан. В случае реализации налетчиками умысла на совершение кражи ущерб кредитной организации составил бы 9 млн руб. В результате они были приговорены к пяти и шести годам колонии общего режима. Кроме этого, каждый из осужденных должен заплатить штраф в размере 120 тыс. руб.