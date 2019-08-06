Российский бренд Canyon запускает новую коллекцию гаджетов

Марка Canyon, известная своими аксессуарами для мобильных устройств и компьютеров, презентовала новую коллекцию «умных» гаджетов. В нее вошли фитнес-браслеты с различным набором функций и смарт-часы. Самой «спортивной» моделью стали часы в геометрическом дизайне CNS-SW72. Основными отличительными особенностями модели стал большой набор сенсоров, корпус повышенной прочности, и аккумулятор, позволяющий пользоваться гаджетом до двух недель без дополнительной подзарядки. Производители рекомендуют его всем, кто активно тренируется: от командных видов спорта вроде баскетбола и футбола до индивидуальных, таких как бег, велоспорт или йога.