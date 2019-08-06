Ко Дню города в екатеринбургском метрополитене выступят музыканты

В Екатеринбурге с 12 по 16 августа на станции метро «Площадь 1905 года» пройдут музыкальные концерты. Как сообщили в мэрии, это совместный проект управления культуры и метрополитена, который они подготовили ко Дню города 17 августа.

По словам директора екатеринбургского метрополитена Андрея Панаиотиди, проект создан для расширения границ культурной среды Екатеринбурга, создания положительного имиджа предприятия и привлечения пассажиров. «Мы хотим не только перевозить людей, но и найти свое место в творческой жизни города»,— подчеркнул он.

На площадке запланированы выступления четырех коллективов. Первый концерт пройдет 12 августа с 15:30 до 16:30. Выступит фолк-модерн группа «Иван да Марья», которая исполнит песни уральских авторов и инструментальные композиции «Калинка» и «Семеновна». 14 августа с 10:30 до 11:30 солисты камерного оркестра «В-А-С-Н» Creative Quartet представят аранжировки музыкальных произведений из кинофильмов «Пираты Карибского моря», «Игра престолов», «Аромат женщины», в этот же день с 15:30 до 16:30 хор «Happy» детской музыкальной школы №1 и детский хор Дома музыки создадут эстрадный микс из песен народов мира о дружбе и любви. 16 августа с 15.30 до 16.30 в исполнении инструментальной группы под руководством директора детской музыкальной школы №12 Ильи Коптева прозвучит джазовая, эстрадная и классическая музыка.

Елена Горшкова