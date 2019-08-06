На предпринимателя в Крымске завели уголовное дело за отсутствие спасателя в бассейне

На Кубани возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего индивидуального предпринимателя. Он подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 16-летнему молодому человеку (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю, 10 июля 2019 года обвиняемый арендовал участок с открытым бассейном в городе Крымске. По версии следствия, фигурант не привлек к работе у бассейна спасателя.

17 июля на прилегающей к территории клуба отдыха «Остров» спортивной площадке проходила тренировка спортсменов из Абинска. 16-летний мальчик прыгнул в бассейн и более минуты находился под водой. Отдыхающие вытащили его на берег и оказали ему первую помощь. Прибывшие на место врачи госпитализировали потерпевшего.

«В настоящее время подросток выписан из больницы и находится дома, на амбулаторном лечении, его жизни угрозы не имеется», - сообщили в ведомстве.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Василий Хитрых