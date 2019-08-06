Сибайский завод буровых реагентов заподозрили в недобросовестной конкуренции

Башкирское управление ФАС РФ возбудило дело по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции» компанией «Сибайский завод буровых реагентов». С жалобой на действия предприятия в антимонопольное управление обратилось уфимское АО «Дубитель». Заявитель указал, что Сибайский завод буровых реагентов ведет недобросовестную конкуренцию, выпуская реагент под маркой «КССБ-2М», принадлежащей «Дубителю».

У реагента этой марки сформирован рынок сбыта, он широко используется при бурении нефтяных и газовых скважин, у потребителя сложилось о нем устойчивое представление, отмечает в своей жалобе АО «Дубитель».

Представитель ответчика предварительно пояснил, что продукция под этой маркой заводом не производилась и не продавалась.

К разбирательству привлечены пермское ООО «Химпром», уфимское ООО «Химические технологии», московское ООО «Химпэк», владимирское АО НПО «Полицел», орехово-зуевский филиал ФБУ «Ростест-Москва», ООО «Азимут» и АНО ГЦСС «Нефтехимпром».

УФАС обязало заявителя до 28 августа документально подтвердить убытки в результате сбыта конкурентом продукции со спорным названием. Рассмотрение дела продолжится 31 августа.

ООО «Сибайский завод буровых реагентов», поданным kartoteka.ru, образовано в декабре 2014 года. Выпускает реагенты для бурения нефти и газовых скважин, добавки для стройматериалов. Принадлежит Гагику Акопяну и Владимиру Степанову (по 33,33%), Фариду Чембергенову (17%) и Суюндику Шакшаеву (16,34%). Выручка в 2017 году составила 210,09 млн руб., чистый убыток — 7,71 млн руб.

АО «Дубитель» образовано в 1994 году. До начала 1990-х годов предприятие было крупнейшим в СССР производителем растительных, а затем и синтетических дубителей для кожевенных производств. В настоящее время выпускает буровые реагенты для нужд «Роснефти», «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Росгеологии», «Башнефти», «Татнефти» и других компаний ТЭК России, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана. 49% уставного капитала АО — у Хамзи Акчурина, 8,5% у Сергея Колонских, 7,2% — у Анисы Нигматуллиной.

Майя Иванова