Готовящийся к закрытию Пермский мясокомбинат показал рост прибыли в 35 раз

АО «Продо Птицефабрика Пермская» отчиталось о финансовых результатах в 2018 году. Выручка составила 3,8 млрд руб. и за год сократилась на 600 млн руб. Убыток составил 40,5 млн руб., тогда как годом ранее предприятие имело прибыль в 518 млн руб. По данным “Ъ-Прикамье”, динамика связана с остановками на реконструкцию.

Кроме того, входящее в группу «Продо» АО «Пермский мясокомбинат» по итогам 2018 года показало падение выручки — с 1,1 млрд руб. до 978 млн руб. и рост прибыли — с 4,3 млн руб. до 142 млн руб.

Напомним, группа «Продо» уведомила краевые власти о намерении закрыть АО «Пермский мясокомбинат». Свое решение инвестор связывает с устаревшим производством, требующим больших инвестиций.