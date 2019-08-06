В Ростове перевозчик выплатит 400 тыс. рублей матери ребенка, пострадавшего в поезде

Ростовский областной суд обязал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочерняя компания ОАО «РЖД») выплатить 400 тыс. руб. матери ребенка, пострадавшего во время путешествия в поезде, сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Суд установил, что 27 августа 2016 года сын истицы, которому нас тот момент было три года, ехал в сопровождении бабушки в пассажирском поезде № 472 сообщением «Адлер - Москва» из Адлера в Ростов. Во время движения поезда ребенок попытался ухватиться за поручень для сохранения равновесия, и в результате получил телесные повреждения различной тяжести в области лица острым незакрепленным концом детали этого поручня.

Истица потребовала от перевозчика 1,5 млн. руб. в качестве компенсации морального вреда и судебных расходов, однако Железнодорожный суд Ростова ее требования отклонил. Тогда ростовчанка подала апелляцию в областной суд. Рассмотрев жалобу истицы, Ростовский областной суд отменил постановление суда первой инстанции и принял решение взыскать с АО «Федеральная пассажирская компания» 400 тыс. руб. Решение суда вступило в законную силу.

Дарья Голякова