ФРП одобрил займы трем компаниям из Прикамья на сумму 1 млрд рублей

Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил займы АО «Новомет-Пермь», АО «Суксунский оптико-механический завод» и ООО «Завод „Синергия“» на общую сумму 1,02 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

АО «Новомет-Пермь» планирует организовать производство нефтепогружного высокотемпературного кабеля, который будет выпускаться в резиновой изоляции на основе этиленпропиленового каучука в свинцовой оболочке. Общая стоимость проекта 643,3 млн руб., из которых 70 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн руб.— в виде займа от Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

АО «Суксунский оптико-механический завод» будет модернизировать производство и расширять ассортимент продукции. Общая стоимость проекта — 193,5 млн руб., из которых 61,3 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 26,2 млн руб. выделит Региональный фонд развития промышленности Пермского края.

ООО «Завод „Синергия“» намерено с помощью займа ФРП увеличить объемы производства возвратно-поступательных насосов объемного действия для буровых и насосных установок нефтегазовой отрасли. Общая стоимость проекта — 183,4 млн руб., из которых 146,7 млн руб.— средства ФРП.

Напомним, по итогам работы РФРП с 2016 года по первое полугодие 2019 года на территории Пермского края было профинансировано 26 проектов промышленных предприятий. Общая сумма займов на данные проекты превысила 4 млрд руб. Финансирование осуществлялось из бюджета ФРП как федерального, так и регионального уровня. В 2019 году региональный фонд планирует привлечь дополнительно к собственным средствам 3,5 млрд руб. из бюджета Фонда развития промышленности РФ, что обеспечит финансирование 17 проектов.