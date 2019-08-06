Экскурсия в Ботанический сад

Не секрет, что летом хочется быть ближе к природе: почувствовать ее силу, подзарядиться. В столице Сибири есть даже возможность познакомиться поближе с тропическими и субтропическими растениями.

Где? На экскурсии в новой оранжерее Ботанического сада СО РАН. Там выращивают более 3000 видов, в том числе коллекции редких и исчезающих видов. Авторы экскурсии — сотрудники Новосибирского музея. Они формируют группу желающих: довозят до места на комфортном автобусе. Во время поездки опытный гид рассказывает ряд интересных деталей: например, об особенностях экскурсий в прошлом веке, а также про трагедии старого Бердска — Сибирской Атлантиды. Продолжительность экскурсии: 3,5–4 часа вместе с транспортировкой.

Знакомимся с миром природы 17 августа в 11:30.

Сбор гостей у Аркады (ул. Ленина, 1; Красный проспект, 25). Запись по телефону: 228-75-47 и +7-913-735-03-37 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 13:00).

Цена билета: 800 рублей (из них 300 рублей — вход в Ботанический сад + экскурсия).

Фото: организаторы события