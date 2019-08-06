Лана Дель Рей записала песню для фильма Гильермо дель Торо

Отрывок композиции «Season Of The Witch», которая вошла в саундтрек к фильму «Страшные истории для рассказа в темноте», был опубликован певицей Ланой Дель Рей на ее странице в Instagram. Это кавер-версия песни Донована, вышедшей в 1966 году. Кроме того, стало известно, что Лана выступит на церемонии открытия звезды Дель Торо на Аллее славы в Голливуде.

Напомним, торжественная церемония открытия звезды пройдет сегодня, за 3 дня до релиза «Страшных историй для рассказа в темноте». Это будет уже 2669 по счету звезда. Комитет Аллеи особо отметил «несравненную фантазию дель Торо, которая завораживает публику».

Вчера Лана Дель Рей выложила также в своем Instagram новую песню под названием «Looking For America», написанную певицей под влиянием новостей о массовых расстрелах в США. Совсем скоро 30 августа выйдет новый альбом Ланы дель Рей под названием «Norman Fucking Rockwell». На обложке будущей пластинки 34-летняя певица позирует вместе с начинающим актером Дюком Николсоном, внуком трехкратного лауреата премии «Оскар» Джека Николсона. Последний релиз дель Рей «Lust for Life» вышел в 2017 году.