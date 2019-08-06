Свердловские власти заплатят за жителей более 2,2 млрд рублей компенсаций по ЖКХ

Жители Свердловской области смогут расчитывать на компенсацию затрат в сфере ЖКХ на сумму 2,25 млрд руб. Это связано с изменением тарифов с 1 июля, сообщили в департаменте информполитики региона.

Для расчета субсидий используется областной стандарт, который ежегодно пересматривается. На субсидии могут рассчитывать те, чьи затраты по услугам ЖКХ них превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Для граждан со средним доходом ниже величины прожиточного минимума эта сумма 12%, а для остальных потребителей – 22%.

По словам первого замминистра энергетики и ЖКХ Игоря Чикризова, для большинства территорий рост стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) составит от 1 до 3%.

Елена Горшкова