Сбербанк и «АШАН» проводят розыгрыши призов для клиентов

Фото: Сбербанк

Разнообразные призы ожидают участников совместной промоакции Сбербанка, платежной системы Visa и ретейловой группы «АШАН Ритейл Россия» (торговые марки «АШАН» и «АТАК»), которая проходит в течение шести недель — с 13 августа по 22 сентября. Оплатив покупку в любом магазине «АШАН» или «АТАК» картой Visa Сбербанка на сумму от 2000 рублей и зарегистрировавшись на промостранице акции, можно выиграть смартфон или сертификат на путешествие на сумму 150 000 рублей. Каждую неделю разыгрываются 10 смартфонов и одна поездка. Первые 50 000 участников акции получают 100 рублей на счет мобильного телефона.

Кроме того, если вы бываете в выходные дни в Москве и Подмосковье, то с 24 августа в 34 магазинах сети «АШАН» там по субботам и воскресеньям будут присутствовать промоутеры акции, которые станут раздавать дополнительные призы. Предъявив чек покупки по карте Visa Сбербанка на сумму от 2000 рублей, клиент гарантированно становится обладателем стикерпака и одного из подарков: дождевика в футляре, термокружки, экологичной сумки путешественника или шоколадки.

- Мы предоставляем возможность нашим клиентам сделать привычные покупки товаров в гипермаркетах «АШАН» еще приятнее. Теперь поход за продуктами дает шанс выиграть путешествие, смартфон или получить приятный подарок, - рассказал директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.

- Наши покупатели любят различные акции, особенно с получением подарков и призов. Мы стараемся создать особенный клиентский опыт не только в ассортименте товаров и ценовой политике, но и реализуя современные платежные решения совместно с финансовыми партнерами. Сбербанк и Visa International — крупнейшие из них. Спасибо нашим партнерам за совместную реализацию прекрасного предложения для наших клиентов, - прокомментировал промоакцию руководитель по платежным инструментам «АШАН Ритейл Россия» Екатерина Хан.