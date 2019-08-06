Региональные банки Кубани улучшили позиции в общероссийском рейтинге

С 1 апреля по 1 июля 2019 года позиция банка «Кубань Кредит» по версии агентства «РИА Рейтинг» повысилась на два пункта — банк занял 66 место среди всех действующих в России кредитных организаций. Всего в рейтинге указаны 456 банков, из них лишь 267 с апреля по июль смогли нарастить свои активы. В частности, «Кубань Кредит» увеличил их на 3,9%, до 102,5 млрд руб.

Некоторые другие региональные банки Краснодарского края и Адыгеи также улучшили свою позицию. Крайинвестбанк поднялся с 84 на 82 строчку с объемом активов 64,9 млрд руб. (плюс 0,4%), а «Майкопбанк» - с 355 на 342 (1,81 млрд руб., плюс 3,1%). Однако ряд банков в регионе (в частности, «Кубаньторгбанк» и «Банк Зенит Сочи») продемонстрировали небольшую отрицательную динамику.

Михаил Лукашов