Уфимская инвесткомпания «Роторфлай» признана банкротом

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении уфимской инвесткомпании «Роторфлай», которая создавалась для инвестирования в производство сверхлегких вертолетов производства кумертауского КБ «Ротор». Инициатором банкротства предприятия в 2018 году были три физлица — Александр Бородин, Андрей Даниличев и Азат Нургалиев. Требования кредиторов предприятия оцениваются в 512,3 тыс. руб. Конкурсное производство продлится до конца января 2020 года. 18 сентября суд рассмотрит вопрос об утверждении конкурсного управляющего банкрота.

Суд признал, что восстановление платежеспособности должника невозможно: в ходе процедуры наблюдения от учредителей должника или третьих лиц предложений об этом не поступало.

ООО «Роторфлай» создавалось в 2007 году кумертауским КБ «Ротор». В 2013 году власти Башкирии договорились с китайской компанией «Утун» об инвестировании в проект по производству ультралегких вертолетов, разработанных КБ. «Утун» в 2014 года получил 100% уставного капитала «Роторфлай». Сообщалось, что общий объем инвестиций в проект в 2014-2015 году превысил 100 млн руб., из которых 35 млн руб. было направлено на строительство летно-испытательного комплекса в Куюргазах. Источники вложений не уточнялись. Тогда же генеральный директор «Роторфлай» Сергей Микрюков сообщил о планах налаживания сборки вертолетов, проведения летных испытаний, открытия центра продаж и сервисного обслуживания китайских вертолетов производства DEA Helicopter. В 2015 году, по данным kartoteka.ru, 100% уставного капитала ООО «Роторфлай» получила гонконгская «Элекпро интернейшнл инвестмент холдингс». Выручка общества в 2017 году составила 220 тыс. руб., чистый убыток — 32,78 млн руб.

Влада Шипилова