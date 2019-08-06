Audi отзывает в России почти 6,7 тыс. машин из-за проблем с фиксатором на подкрылке

Немецкий автоконцерн Audi отзывает в России 6 тыс. 679 автомобилей марки Audi Q5, проданных в 2017–2019 годах. Причиной для отзыва послужили возможные проблемы с фиксатором на подкрылке. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, из-за неполадок с фиксатором может ослабнуть крепление накладки колесной арки, и в худшем случае она отсоединится.
Также будут отозваны еще три машины Audi Q5, реализованные в 2019 году. У них могли неправильно установить одно из сварных соединений передней панели в области крепления подушки безопасности.
В обоих случаях ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, добавляет Росстандарт.
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