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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ   |  купить фото

Подтопление трассы М-5 в Тольятти устранено

ФКУ «Поволжуправтодор» устранил последствия подтопления трассы М-5 «Урал» в Тольятти. Об этом сообщает представитель организации.

«Работы по откачке воды на 974-м километре выполнялись с вечера 5 августа. В настоящее время движение на отрезке от Тольятти до Жигулевска затруднено в связи с высокой загруженностью трассы»,– говорится в сообщении.

Сейчас на кольце 5-ВСО в Тольятти представители ГИБДД регулируют движение транспорта на трассе М-5 и региональных дорогах.

Подтопление трассы М-5 «Урал» в Тольятти произошло из-за сильного дождя и штормового ветра. Его ликвидировали с помощью одного экскаватора и трех мотопомп.

Георгий Портнов


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