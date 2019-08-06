В Таганроге будут судить группу мошенников со страховками

Таганрогский городской суд рассмотрит уголовное дело семи членов преступной группы, обвиняемых в покушении на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере ( ч. 3 ст.30 – ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемые в течение полутора лет неоднократно создавали фиктивные страховые случаи, имитируя ДТП. Затем злоумышленники обращались в страховые компании, где оформляли документы для получения страховых выплат. Всего злоумышленникам удалось получить от страховщиков более 5 млн руб. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.

Дарья Голякова