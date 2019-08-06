В Московском микрорайоне откроется новая школа стоимостью более 1,2 млрд рублей

Школу по улице имени Байбакова в Московском микрорайоне власти приобрели в муниципальную собственность у застройщика в рамках региональной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». Она начнет работать 1 сентября этого года. Стоимость объекта составила 837 млн руб., оборудование для школы закупили еще на 265,2 млн руб. Учреждение рассчитано на 1550 мест, такое же здание откроется на ул. имени Героя Аверкиева. Они разгрузят школы, которые посещают дети из Московского микрорайона и всего Восточно-Кругликовского жилого массива.

В 71 школе будет сформировано 17 первых классов, все кабинеты укомплектованы мебелью и оборудованием, есть спортзалы с беговыми дорожками, велотренажерами и скалодромом.

В этом году также откроется муниципальный детский сад на 280 мест по улице Красных Партизан, 1/4, его стоимость составляет 233,4 млн руб. Оборудование закупили на 24 млн руб.

Трехэтажную школу на 1100 мест, возводимую на ул. Красный Партизан, 1/4 стоимостью ю 635,2 млн руб. введут в эксплуатаци. к 1 сентября следующего года, ее готовность составляет 57%.

Напомним, в этом году из федерального бюджета на создание новых мест выделено почти 1,5 млрд руб., из регионального – 4,5 млрд руб.

Елена Рыжкова