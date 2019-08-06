В конце первого полугодия 2019 года в Петербурге увеличился дефицит предложения в сегменте офисной недвижимости — к августу в городе свободными оставалось 137,4 тыс. кв. м помещений. Распределение сделок по классам продемонстрировало превалирование доли аренды с объектами класса А — 54%. Основную долю в объеме таких сделок (59%) сформировали арендаторы IT- и телекоммуникационного профиля. Объем спроса в этом сегменте составил около 43 тыс. кв. м офисных площадей, свидетельствуют данные экспертов Knight Frank St Petersburg.

На стадии строительства и реконструкции в Петербурге в настоящее время находится около 120 тыс. кв. м качественной офисной недвижимости, заявленной к вводу в эксплуатацию в текущем году, включая бизнес-центры для собственных нужд компаний. Ввод запланированного объема офисов способен повысить уровень вакантного предложения до 5%.

Суммарная арендная площадь качественных бизнес-центров в Петербурге по итогам шести месяцев 2019 года превысила 3,2 млн кв. м. Средний уровень качественных вакантных площадей снизился до 4,2%, сократившись на 0,5 п. п. Объем чистого поглощения превысил объем ввода новых площадей в 1,8 раза.