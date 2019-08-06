Пугачевского фермера обязали вернуть муниципалитету 18 га сельхозземель

Арбитражный суд Саратовской области по заявлению Пугачевской межрайонной прокуратуры вернул в муниципальную собственность участок площадью 18 га. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что в мае 2018 года администрация Пугачевского района и глава крестьянско-фермерского хозяйства заключили договор безвозмездного пользования землей сельскохозяйственного назначения сроком до декабря 2023 года.

По закону орган местного самоуправления должен был разместить в печатном и интернет-СМИ извещение о предоставлении территории в пользование, однако он этого не сделал. В итоге неопределенный круг лиц лишился права принять участия в торгах за право заключения аналогичного договора.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры области.

Марина Ковалева