Tonka Perfumes Moscow представляет первую коллекцию ароматических диффузоров для дома

Российская парфюмерная марка Tonka Perfumes Moscow выпускает первую коллекцию «домашних» ароматов. В нее вошли бестселлеры: YUZHNAYA KOZHA — с нотами бергамота, шафрана и натуральной кожи, а также ALTAI — с нотами кедра, пихты и смолы Элеми. Основу парфюмерных композиций составляют ароматические масла, флакон диффузора создан из узорного граненого хрусталя, а палочки — из натурального ротанга. Над созданием композиций для диффузоров работали известные парфюмеры: Ян Васнье (создатель ароматов Comme des Garcons, Tommy Hilfiger, Tom Ford и Donna Karan) и Каллис Бейкер (J’Adore Dior, ароматы Lancome, Marc Jacobs, Calvin Klein и Estee Lauder).

Tonka Perfumes Moscow предоставляет возможность персонализации— гравировки имени или инициалов на флаконе и также выбор цвета

флакона диффузора из серого или прозрачного хрусталя.