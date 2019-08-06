На Ямале готовят к ремонту участок трассы Коротчаево—Новый Уренгой

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) началась подготовка к ремонту участка трассы Коротчаево—Новый Уренгой, сообщили в пресс-службе губернатора. По словам главного инженера «Уренгойдорстрой» Дмитрия Туковского, на участке планируется задействыовать 150 человек и 40 единиц техники. «В настоящий момент ведутся работы по передаче геодезической разбивочной основы, после чего приступим к устройству новой «дорожной одежды», обочин, обустройству автодороги»,— рассказал он.

О планах по реконструкции трассы ранее в своем ежегодной докладе сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. «Наши трассы должны быть безопасными и качественными. Но текущее состояние многих наших дорог никого не устраивает. Одна из самых проблемных трасс – участок от Нового Уренгоя до Коротчаево. Плохое состояние самой дороги там накладывается на очень интенсивное движение. В следующем году мы приступим к работам по реконструкции этого участка»,— подчеркнул господин Артюхов. Работы по реконструкции продлятся три года, за это время планируется отремонтировать 67,3 км трассы. В самом поселке Коротчаево скоро начнутся работы по реконструкции улицы Шоссейной и капитальному ремонту Ямсовейской.