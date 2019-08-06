Цветочные композиции из лент в Краеведческом музее

Можно ли вообразить, что из обычных ленточек можно сотворить настоящий шедевр? А если ширина ленточек не превышает 40 мм?

На выставке «Лето в лентах» можно убедиться в этом лично — там представлены более 70 работ: цветочные композиции, пейзажи, натюрморты, анималистика и женские образы. Поделились своим творчеством со зрителями настоящие умелицы и профессионалы из новосибирской творческой студии «Мастерица». Каждую из картин авторы выставки делают на синтетических тканях лентами из атласа, органзы, искусственного и натурального шелка. Ширина ленточек варьируется от 1 до 40 мм, что позволяет выполнять цветочные композиции максимально реалистично. Экспозиция дополнена изделиями ручной работы: броши, кулоны, ожерелья и браслеты.

Любуемся работами до 18 августа на выставке «Лето в лентах».

График работы Краеведческого музея: среда, пятница — с 10:00 до 18:00; четверг — с 12:00 до 20:00; суббота, воскресенье — с 11:00 до 19:00.

Цена билета: 150 рублей (100 рублей для школьников, студентов, пенсионеров).

В стоимость билета входит посещение всех выставок второго этажа Краеведческого музея.