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Духовой оркестр под открытым небом

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Классика ближе, чем вы могли подумать! Например, Новосибирский городской духовой оркестр спешит порадовать жителей и гостей города концертами под открытым небом. На этот раз это не «Тихий дворик» в центре города, а ступени ДК им. М. Горького. В августе концертов будет несколько — сразу два. Присоединиться к акции и послушать музыку может любой желающий, а если будет желание потанцевать — то никто не станет возражать. Тепло, солнце и классическая музыка… что может быть прекрасней?

Слушаем классику 15 и 22 августа в 16:00 на ступенях ДК им. М. Горького

Фото: организаторы события

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