Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, что может предложить как семейным парам, так и любителям неизведанных территорий Албания.

Албания сегодня, страна для тех туристов, кто любит путешествовать еще не хожеными тропами, создавать новые маршруты, и знакомиться с малоизвестными традициями и обычаями. В общем, здесь еще осталась возможность заглянуть в те районы страны, до которых не добрались большие туристические деньги. До сих пор можно встретить, например, «клятвенных девственниц» — женщин, принявших обет безбрачия и мужской образ жизни ради заботы о родственном клане.

В древние времена территория Албании служила своеобразным санаторием для римских легионеров. Здесь они залечивали раны в термальных водах, наслаждались пейзажами, местным вином и здоровой пищей. Природа Албании восхищает истинно балканской палитрой: леса, озера, горы, море, точнее, даже два. Адриатическое славится песчаными пляжами, галечное побережье Ионического — кристально-чистой водой. Любителей трекинга Албания привлечет скалистыми пиками, каньонами и великим множеством горных озер. Семейные пары с детьми найдут здесь спокойные аккуратные пляжи и недорогие апартаменты. Любители древностей — раскопки и неожиданные открытия.

А местная кухня — это совершенный восторг! Наряду со всеми традиционными балканскими блюдами обязательно рекомендую попробовать Tav Kosi — нежнейшей баранины, запеченной в йогурте. Или Frges Tirane — необычного блюда из жареного мяса, печени, яиц и помидоров. Кулинарные изыски из рыбы, морепродуктов, да еще и с местным вином — не оторвешься. И, конечно, цены — думаю, экономных туристов они порадуют больше всего.